Hat Kim Kardashian die 10-Millionen-Dollar-Birkin erstanden?

Kim Kardashian (44) bringt die Gerüchteküche zum Brodeln – diesmal steht eine besonders exklusive Handtasche im Mittelpunkt. Am Wochenende teilte die Reality-TV-Ikone ein KI-Video auf Instagram, in dem es so aussieht, als würde sie eine Glasvitrine zertrümmern und die allererste Birkin Bag klauen. Das Unikat wurde am Vortag für sage und schreibe 8,6 Millionen Euro (10 Millionen US-Dollar) bei einer Auktion verkauft – etwa an die Kardashian-Fashionista? Zumindest erhielt diese offenbar reihenweise Nachrichten von Freunden, die wissen wollten, ob sie die neue Besitzerin ist. "Kim, hast du ernsthaft die originale Birkin gekauft?", fragte eine Freundin, während eine andere anmerkte: "Bitte sag mir, dass du die gekauft hast. Das wäre badass!"

Tatsächlich ging die berühmte Tasche aber nicht an die The Kardashians-Bekanntheit, sondern an Valuence Japan, Inc., eine Firma aus Tokio, die über Sotheby’s Japan mitbot, wie The Associated Press berichtete. Das Auktionshaus berichtete, dass die Gebote bei umgerechnet 854.000 Euro starteten und im Saal sowie telefonisch abgegeben wurden. Der finale Zuschlag lag bei umgerechnet 8,5 Millionen Euro. Auch wenn Kim letztlich nicht die Käuferin war, ist ihre Begeisterung für Luxusobjekte bekannt. Allein das Video, in dem es so aussieht, als würde sie die Luxus-Birkin klauen, ist für ihre Fans schon legendär genug.

Die Geschichte hinter der Birkin Bag gilt als außergewöhnlich: Die Idee für das ikonische klassische Accessoire entstand im Jahr 1983 auf einem Air-France-Flug nach London, als Jane Birkin (78) neben Jean-Louis Dumas, damals Chef des Modehauses Hermès, saß. Während Jane darauf hinwies, wie unpraktisch ihre eigene Tasche war, schlug Jean-Louis vor, eine mit Fächern zu entwerfen. Kurzerhand skizzierte Jane gemeinsam mit ihm das Design, angeblich auf einer Spucktüte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars, März 2025