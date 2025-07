Frau im Live-TV gestorben: Stefan Mross äußert sich erstmals

Ein tragischer Vorfall hat die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" am 6. Juli überschattet. Während der Liveübertragung aus dem Europapark Rust kam es zu einem medizinischen Notfall im Publikum, bei dem eine junge Frau – eine Mutter – zusammenbrach. Rettungskräfte begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, doch die Frau verstarb nur kurze Zeit später. Moderator Stefan Mross (49) zeigte sich in der darauffolgenden Sendung sichtlich betroffen und bat um einen Moment der Stille, um der Verstorbenen zu gedenken. "Wir haben heute unsere Sendung, die fünfte Ausgabe in diesem Jahr 2025, sehr fröhlich angefangen, wie eigentlich jeden Sonntag. Doch vor einer Woche hatten wir in der 'Immer wieder sonntags'-Arena einen medizinischen Einsatz", beginnt er.

Weiter heißt es: "Mein Team und ich haben dann später erfahren, dass diese Frau im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben ist. Es ist einfach tragisch und sehr emotional. Und ich sage daher: Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit." Er richtet zudem das Wort an die Familie der verstorbenen Frau und drückt sein Mitgefühl aus. Er wünsche den Hinterbliebenen "ganz viel Kraft".

Besonders bewegend: Während sich der dramatische Zwischenfall ereignete, lief Alexandra Hofmann gerade singend durch das Publikum. Auf der Bühne ging das Programm zunächst weiter, doch aufmerksame Zuschauer bemerkten schnell die hektische Aktivität im Hintergrund. Teile der Rettungsaktion waren im Fernsehen deutlich zu sehen; inmitten der Sitzplätze sorgte eine große, graue Plane für Abschirmung, damit die Sanitäter in Ruhe arbeiten konnten. Die betroffene Ausgabe verschwand noch am selben Tag aus der ARD-Mediathek. Der SWR bestätigte auf Anfrage von Watson, dass die Sendung nach dem tragischen Vorfall nicht mehr online verfügbar war.

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross im September 2024

Getty Images Stefan Mross, Mai 2013

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger