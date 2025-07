Wird diese "Let's Dance"-Profitänzerin die nächste Mama?

Mariia Maksina (27) gibt Einblicke in ihre Familienplanung. In ihrer Instagram-Story verrät die Tänzerin, dass der Wunsch nach eigenen Kindern bei ihr definitiv vorhanden ist: "Der Kinderwunsch ist da und ich glaube, alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ich liebe Kinder über alles und bin jetzt schon stolze Tante von zwei Lieblingsneffen." Damit lässt Mariia, die 2025 bei Let's Dance zwar nicht zum Hauptcast gehörte, jedoch bei der Profi-Challenge brillierte, Raum für Spekulationen, ob sie vielleicht bald selbst Familienzuwachs plant.

Während viele andere "Let's Dance"-Stars ihre Liebes- und Familiengeschichten offen auf Social Media teilen, hält Mariia ihr Privatleben eher bedeckt. Anfang 2024 sprach sie in einem RTL-Interview noch liebevoll von ihrem Partner, mit dem sie viele gemeinsame Werte und Einstellungen teilt. Ob sie derzeit weiterhin in einer Beziehung ist, lässt sie jedoch unkommentiert. Dafür wird sie im Herbst bei der großen "Let's Dance"-Tour dabei sein – sehr zur Freude ihrer Fans.

In der "Let's Dance"-Riege gibt es immer wieder süße Baby-News, zuletzt etwa von Tänzerinnen wie Isabel Edvardsson (43), Christina Hänni (35), Renata Lusin (38) und Patricija Ionel (30), die alle 2024 Mamas wurden. Während Isabel und Patricija erneut Nachwuchs in den Armen halten durften, war es für Christina und Renata ein bislang einmaliges Erlebnis. Die Frau von Valentin Lusin (38) kann sich sogar vorstellen, ihrer Tochter Stella ein Geschwisterchen zu schenken – allerdings will sie das nicht mehr planen.

Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus bei "Let's Dance" 2023

RTL / Irina Strahkov Mariia Maksina, "Let's Dance"-Profitänzerin

Instagram / valentinlusin Valentin und Renata Lusin mit Tochter Stella, August 2024

