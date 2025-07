Jason Momoa will bei schwerem Unfall in Milwaukee helfen

Jason Momoa (45) wurde am Freitagabend in Milwaukee Zeuge eines dramatischen Verkehrsunfalls. Ein Minivan, der nach einem Kontrollverlust in eine Verkehrsinsel krachte und schließlich auf dem Gehweg zum Stehen kam, alarmierte zahlreiche Menschen. Der Schauspieler beobachtete die Rettungsmaßnahmen und wollte scheinbar eingreifen, wie ein Clip von TMZ zeigt. Während das stark beschädigte Fahrzeug qualmte und Passanten bemüht waren, ein Feuer zu verhindern, versorgten Polizisten den bewusstlosen Fahrer mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Jason bot seine Hilfe an, doch die Polizei hatte die Situation unter Kontrolle.

Wie die Polizei später mitteilte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann bewusstlos und wurde noch vor Ort erstversorgt, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Jason selbst war an diesem Wochenende in Milwaukee, um am Harley-Davidson Homecoming Festival teilzunehmen, bei dem auch diverse musikalische Acts auftreten sollten. Vorher wurde der Aquaman-Star jedoch Zeuge des Unfalls und versuchte vor Ort zu unterstützen.

Jason, der in dieser Notsituation zum stillen Beobachter wurde, ist bekannt für seine Leidenschaft für Abenteuer und seine bodenständige Art. Die Liebe zu Harley-Davidson-Motorrädern unterstreicht sein Image als naturverbundener und actionorientierter Star. So schlüpfte er beispielsweise im Jahr 2023 für den zehnten Fast & Furious-Teil in die Rolle des Bösewichts, der auf einem lässigen Motorrad für Unruhe sorgte. "Dominic Toretto, du wirst eine Menge über die Angst lernen", drohte seine Figur Dante dem Hauptdarsteller (gespielt von Vin Diesel, 57) der gefeierten Action-Filmreihe, wie ein YouTube-Video damals anteaserte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Agostino Fabio / MEGA Jason Momoa am Set von "Fast & Furious" im Mai 2022