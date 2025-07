Trauerfeier für YouTuberin Mikayla Raines nach Cybermobbing

Familie und Freunde haben am vergangenen Samstag in einer bewegenden Zeremonie Abschied von Mikayla Raines genommen. Die Trauerfeier begann mit dem Song "Somewhere Over the Rainbow", anschließend hielten Angehörige ergreifende Reden zu Ehren der verstorbenen YouTuberin. Mikayla, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Ethan Frankamp die Tierschutzorganisation SaveAFox gegründet hatte, hinterlässt eine kleine Tochter namens Freya.

Ethan, der auch Partner in Mikaylas Tierschutzarbeit war, sprach in einem früheren emotionalen Video über die Ereignisse, die zu ihrem Suizid führten. Er erklärte, dass Mikayla nicht nur unter Depressionen, sondern auch unter anhaltendem Cybermobbing zu leiden hatte – teils sogar durch Menschen, die sie für Freunde hielt. Besonders tragisch sei, so berichtete ihre Mutter Sandi Raines, dass Mikayla kurz vor ihrem Tod über ihre Bemühungen in der Tierrettung selbstkritisch wurde. Nachdem sie kürzlich über 500 Füchse gerettet und 400 von ihnen vermittelt hatte, habe es sie tief belastet, dass sie für die restlichen Tiere nicht schnell genug ein Zuhause fand.

Mikayla Raines, die mit ihrer Hingabe für Tiere eine riesige Online-Community aufgebaut hatte, war weit mehr als eine erfolgreiche YouTuberin. Laut Aussagen ihrer Mutter führte sie ein Leben, das von Selbstlosigkeit und Engagement für in Not geratene Tiere geprägt war. "Sie kümmerte sich nie um den Ruhm", erklärte ihre Mutter gegenüber Us Weekly. Mit ihrem Projekt SaveAFox, das weltweit Beachtung fand, konnte Mikayla Tausende von Menschen für den Tierschutz sensibilisieren. Ethan hat bereits angekündigt, das Vermächtnis seiner Frau fortzuführen und weiter für das Wohlergehen von Tieren zu kämpfen. Ihre Arbeit wird zweifellos vielen in Erinnerung bleiben.

Instagram / saveafox_rescue Mikayla Raines im April 2025

Instagram / saveafox_rescue Mikayla Raines, Social-Media-Star

