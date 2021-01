Damit sorgt er mit Sicherheit für etliche offene Münder bei seinen Fans! Luke Evans (41) machte in den vergangenen Wochen weniger mit seiner Schauspielleistung Schlagzeilen – dafür aber viel mehr mit seinem Liebesleben. Nach einer längeren On-Off-Beziehung trennte sich der Schauspieler vor Kurzem von seinem Freund Rafael Olarra. Und ganz offensichtlich genießt er sein Single-Leben in vollen Zügen: Luke präsentierte sich jetzt ziemlich heiß im Netz!

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte der 41-Jährige vor wenigen Tagen ein äußerst cooles Pic von sich. Nur in einer engen roten Badehose posiert der "Die Schöne und das Biest"-Darsteller für die Kamera vor einem etwas spartanischen Zelt in der Wildnis. Total lässig guckt er darauf in die Ferne und gewährt freie Sicht auf sein Sixpack. "Strand, Meerblick, kostenlose Klimaanlage, hervorragender Preis", kommentierte er belustigt seinen Beitrag.

Will er mit diesem sexy Bild etwa seinem Ex eins auswischen? Wohl eher nicht, denn erst vor wenigen Tagen hatte Luke angedeutet, dass er womöglich gar nicht getrennt ist. "Nur, um das klarzustellen: Niemand weiß, was sich in meinem persönlichen Leben abspielt – abgesehen von mir selbst. Ein aus einem Wort bestehender Kommentar in einem Interview gibt Klatschmagazinen nicht mehr als das", hatte er in seine Insta-Story geschrieben.

Anzeige

Instagram / rafaolarra Luke Evans und Rafael Olarra im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / thereallukeevans Luke Evans im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / rafaolarra Luke Evans und Rafael Olarra

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de