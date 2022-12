Musik und Co.: So sehr liebt Luke Evans die Weihnachtszeit!

Allmählich geht die Einstimmung auf die festliche Zeit des Jahres los. So auch bei Luke Evans (43). Bekannt ist der Schauspieler unter anderem für seine Filmrolle in "Dracula Untold". Die Schauspielerei ist jedoch nicht Lukes einzige Leidenschaft. Auch die Musik gehört dazu! 2019 brachte er sein erstes Album "At Last" heraus. In diesem Jahr folgte sein zweites, inklusive zweier Weihnachtsongs. Promiflash hat nachgefragt: Diese Bedeutung haben Musik und Weihnachten für Luke!

"Ich finde, Musik spielt eine große Rolle, um in Weihnachtsstimmung zu kommen", erklärt er gegenüber Promiflash. Auch bei ihm zu Hause werden um die Weihnachtszeit herum weihnachtliche Hits rauf und runter gespielt. "Ich liebe es, dieses Fest zu feiern und meine Familie und Freunde um mich zu haben", führt der 43-Jährige aus. Denn an Weihnachten habe er die Zeit, etwas mit seinen Liebsten zu unternehmen. Nachdem er 18 Jahre lang nicht die Möglichkeit dazu gehabt habe, wolle er dies nun nachholen.

Eine richtige Tradition an Weihnachten habe der Die Schöne und das Biest-Star nicht. Für ihn sei es wichtig, gut zu essen, zusammen zu sein und die Gesellschaft der anderen zu genießen. An Weihnachten ginge es nicht um die Geschenke, sondern darum, "seine Liebsten um sich zu haben".

Luke Evans, Schauspieler

Luke Evans, britischer Schauspieler

Luke Evans, Schauspieler

