Über ein Jahr ein Paar: Luke Evans zeigt sich ganz verliebt

Dieses Pärchen zeigt sich erneut der Öffentlichkeit. Vergangenes Jahr hatte Luke Evans (44) verkündet, dass er wieder vergeben ist. Der Schauspieler ist nämlich mit dem Projektmanager Fran Tomas liiert. Gemeinsame Auftritte sind bisher eine Seltenheit – zuletzt zeigten sich die zwei gemeinsam beim Tribeca Filmfestival. Monate später stand ein neuer Pärchen-Auftritt bevor: Luke und Fran posieren gemeinsam auf dem roten Teppich!

Am Mittwoch fanden die Attitude Awards in London statt, bei denen der 44-Jährige mit seinem Partner erschienen war. Bei der Veranstaltung wollte Luke nicht auf seine bessere Hälfte verzichten und erschien mit Fran auf dem roten Teppich. Seite an Seite lächelten die beiden in die Kameras und wirkten ziemlich glücklich. Auch modisch schienen sie sich abgesprochen zu haben: Sowohl Fran als auch Luke entschieden sich für schwarze Anzüge.

Ende des Jahres hatten die Turteltauben ihre Premiere auf dem Red Carpet gefeiert. Bei einer Gala des Labels Luisa Via Roma für UNICEF ging es für Luke in die Karibik, zum Event wurde er von seinem Freund Fran begleitet.

Getty Images Luke Evans und sein Partner Fran Tomas beim Tribeca Filmfestival 2023

ActionPress / Backgrid Luke Evans bei den Attitude Awards in London, Oktober 2023

Getty Images Luke Evans und Fran Tomas, Dezember 2022

