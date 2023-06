Luke Evans und Freund Fran strahlen bei einem Filmfestival

Luke Evans (44) hat auf dem roten Teppich besondere Unterstützung. Vergangenes Jahr stellte der Schauspieler seinen Fans seinen neuen Partner vor. Bei einer Gala in St. Barth brachte er den Projektmanager Fran Tomas zum ersten Mal mit auf den roten Teppich. Seitdem begleitet der Spanier seinen Liebsten öfter zu Veranstaltungen: Auch beim Tribeca Filmfestival unterstützt Fran Luke bei seiner Filmpremiere auf dem Red Carpet.

Vergangenen Samstag feiert Lukes Familiendrama "Our Son" auf dem Tribeca Filmfestival seine Premiere. Auf dem roten Teppich zeigt er sich nicht allein, sondern stolz mit Fran an seiner Seite. Und die Outfits des Paares passen fast perfekt zusammen: Während der Waliser einen hellgrauen Anzug mit einem schwarzen Shirt kombiniert, trägt sein Partner einen dunklen Anzug mit einem weißen Shirt. Zusammen strahlen die beiden gut gelaunt in die Kameras.

Mit Fran könnte Luke nun den Richtigen gefunden haben – und kann vielleicht sogar den nächsten Schritt gehen. Denn für den 44-Jährigen ist die Familienplanung ein großes Thema, wie er The Times verriet. "In den nächsten fünf Jahren hätte ich gern meine eigenen Kinder", offenbarte er im Interview. Wenn es dann so weit sei, müsse er sich aber damit abfinden, kein junger Vater mehr zu sein, fügte er dann hinzu.

Getty Images Luke Evans bei der Premiere von "Our Son" im Juni 2023

Instagram / frantomasr Luke Evans mit seinem Freund Fran, Juli 2022

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

