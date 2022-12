Total selten: Schauspieler Luke Evans teilt Pic mit Freund!

Sie zeigen der ganzen Welt ihre Liebe! Seit über einem halben Jahr ist es offiziell: Schauspieler Luke Evans (43) ist wieder in einer Beziehung. Der Glückliche? Fran Tomas, ein Projektmanager aus Madrid. Im Netz teilte der Die Schöne und das Biest-Star schon das eine oder andere Bild mit seinem Liebsten – so wie an Weihnachten nun auch: Luke veröffentlicht einen niedlichen Winter-Schnappschuss mit seinem Fran!

Via Instagram ließ es sich der 43-Jährige nicht nehmen, an Weihnachten seinen Fans ein paar liebe Worte zu senden. Zu einem niedlichen Bild mit seinem Freund schrieb der Hollywoodstar: "Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest!" Ganz offensichtlich verbringen die zwei aktuell die Festtage im Schnee – beide lächeln nämlich mit einem zaghaften Grinsen vor winterlicher Kulisse in die Kamera.

Dass es Luke mit seinem Fran ernst meint, hatte er erst kürzlich in einem Interview mit The Times verraten. Der Schauspieler plant nämlich schon seine Zukunft mit ihm. "In den nächsten fünf Jahren hätte ich gerne meine eigenen Kinder", hatte Luke erzählt und hinzugefügt: "Wenn das passiert, muss ich mich jedoch damit abfinden, kein junger Vater mehr sein zu können."

Getty Images Luke Evans im Mai 2019 in London

Instagram / frantomasr Luke Evans mit seinem Freund Fran, Juli 2022

Instagram / frantomasr Luke Evans und Fran Tomas

