Musik oder Schauspielerei? So würde Luke Evans entscheiden

Was, wenn Luke Evans (43) die Qual der Wahl hätte? Der Hollywoodstar begeistert neuerdings nicht bloß auf der großen Leinwand. Bekannt ist er vor allem für seine Filmrollen in "Dracula Untold" und Die Schöne und das Biest. Die Schauspielerei ist jedoch nicht Lukes einzige Leidenschaft. Auch die Musik gehört dazu! Dieses Jahr brachte er bereits sein zweites Album mit dem Titel "A Song For You" heraus. Gegenüber Promiflash verriet er, wofür er sich entscheiden würde – Musik oder Schauspielerei?

Obwohl Luke jahrelang als Schauspieler Erfolge feierte, scheint sein Herz für etwas anderes zu schlagen. Er würde sich nämlich für die Musik entscheiden! "Ich brauche kein Skript und keinen Charakter", führt der Brite seine Entscheidung gegenüber Promiflash aus. Diese sei ihm jedoch nicht leicht gefallen. Doch im Gegensatz zum Schauspielern müsse er sich beim Singen nicht verstecken. Dabei könne er "einfach er selbst sein".

Seine beiden Leidenschaften und Karrieren unter einen Hut zu bringen, sei für Luke kein Problem. Obwohl er zugibt, jede Menge Termine jonglieren zu müssen: "Morgen stehe ich wieder am Filmset, danach trete ich in einer TV-Show auf und am Wochenende stehe ich live im Fernsehen auf der Bühne. Im Anschluss lerne ich dann wieder meinen Text für die nächsten Filmszenen", erzählt er von seinen Plänen für den Rest der Woche.

Anzeige

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

Anzeige

Instagram / thereallukeevans Luke Evans, britischer Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de