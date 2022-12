Luke Evans feiert Red-Carpet-Premiere mit seinem Freund Fran

Luke Evans (43) teilt seine Liebe mit der Welt! Der Schauspieler ist seit diesem Jahr wieder in festen Händen. Der glückliche Mann an seiner Seite ist der spanische Projektmanager Fran Tomas. Immer wieder teilte der "The Alienist"-Darsteller in den vergangenen Monaten süße Fotos mit seinem Partner. Jetzt macht er die Beziehung auch auf dem roten Teppich offiziell: Luke posiert bei einem Event stolz mit Fran vor der Kamera!

Am Donnerstagabend fand auf St. Barth eine Gala des Labels Luisa Via Roma für UNICEF statt. Zu diesem Anlass jettete auch Luke in die Karibik. Mit Fran an seiner Seite strahlte der Brite auf dem roten Teppich – und hatte dabei seinen Freund im Arm. Beide Männer trugen für das Event dunkle Anzüge und Ketten und wirkten so wie das perfekte Duo.

Zwischen Luke und Fran scheint es derzeit bestens zu laufen. Auch die Weihnachtsfeiertage hatten die beiden gemeinsam verbracht. Auf einem Foto, das das Paar vor einer winterlichen Kulisse zeigt, wirken der Filmstar und der Spanier mehr als glücklich.

Elkin Cabarcas / MEGA Luke Evans und Fran Tomas auf Ibiza, August 2022

Getty Images Luke Evans bei einer Gala auf St. Barth, Dezember 2022

Instagram / CmlVvE1Itep Luke Evans mit seinem Freund Fran

