Ulrich Roth (58) hat am Dienstag bei Showtime of my Life – Stars gegen Krebs blank gezogen, um andere Menschen zur Krebsvorsorge zu ermutigen. Der ehemalige Handballer war vor über zehn Jahren selbst betroffen und macht seitdem auf das Thema aufmerksam. 2009 waren der Leistungssportler und sein Zwillingsbruder Michael fast zeitgleich an Prostatakrebs erkrankt – gelten heute aber glücklicherweise als geheilt. Eines erinnert Ulrich jedoch noch immer an die Krankheit zurück.

Bei der Vox-Show erzählte der 58-Jährige den anderen Promi-Männern davon, was sich an seinem Körper seitdem verändert hat: "Ich habe ganz normal Sex, aber es kommt kein Sperma mehr." Bei der Prostataoperation wurde das Rückschlagventil für den Samenerguss durchtrennt, sodass kein Sperma mehr aus dem Penis austreten kann. "Am Anfang ist es etwas komisch und erinnert einen manchmal wieder daran. Man stellt aber auch fest, dass wir Männer das überbewertet haben mit dem Sperma, wenn man dann mal mit den Frauen redet", berichtete er außerdem.

Wenn man so etwas einmal durchlebt habe, sei man mehr Mann als je zuvor. "Zum einen, weil man viel mehr über seinen Körper und dessen Funktionen weiß. Zum anderen, weil man den Krebs besiegt hat", erklärte Ulrich. Ihn habe es gestärkt, anderen Männern zu beweisen, dass der Krebs besiegt werden kann.

Anzeige

Instagram / roth.zwillinge Ulricht Roth und Michael Roth, ehemalige Handballspieler

Anzeige

TVNOW Ulrich Roth, Ex-Handballer

Anzeige

Instagram / roth.zwillinge Michael und Ulricht Roth, Ex-Handballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de