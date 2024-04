Ann-Kathrin Bendixens erste Worte nach dem "Let's Dance"-Aus

Nach der achten Show von Let's Dance hieß es Abschied nehmen für Ann-Kathrin Bendixen und ihren Tanzpartner Valentin Lusin (37): Für ihre Leistung erhielten die beiden insgesamt 21 Punkte – auch das Zuschauervoting konnte sie nicht retten. Das waren die ersten Worte der Influencerin nach dem Show-Aus. "Es wäre jetzt, glaube ich, auch leistungstechnisch einfach nicht mehr verdient gewesen, weiterzukommen", zeigt sich die 24-Jährige im Livestream auf den Social-Media-Kanälen der TV-Show als gute Verliererin. Der Abschied fällt der Motorradliebhaberin trotzdem nicht leicht: "Ich werde alle vermissen, ich hab die so in mein Herz geschlossen".

Vor allem zu dem Tanzsporttrainer scheint Ann-Kathrin in den letzten Wochen eine enge Bindung aufgebaut zu haben. "Ey, Valentin – ich werde dich so hart vermissen, das ist abnormal. Aber jetzt hast du auch Zeit für dein Baby!", äußert sie sich sichtlich ergriffen. Für ihre Zeit bei "Let's Dance" findet sie nur positive Worte: "Das ist wirklich eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, so eine tolle Zeit – wenn nicht sogar die größte Reise meines Lebens."

Das Show-Aus von Ann-Kathrin traf auch ihren Mitstreiter Gabriel Kelly (22) hart: Der Sänger brach in Tränen aus und zeigte sich äußerst bewegt. Die beiden Youngster verbindet seit dem Beginn des Projekts eine tiefe Freundschaft – diese werde auch nach der Show weiter bestehen. "Ich habe immer eine Couch frei für Affe. Und wir haben auch schon gesagt, dieses Jahr werden wir nach Indien reisen, machen da auch ein Abenteuer", stellt Gabriel gegenüber RTL klar.

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Getty Images Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

