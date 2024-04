Christina Blocks Ex-Mann droht Verfahren wegen Kindesentzug!

Der Sorgerechtsstreit von Christina Block (50) und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel geht in eine neue Runde. Der Ex-Partner der Steakhouse-Erbin soll ihre beiden jüngsten gemeinsamen Kinder nach einem Besuchswochenende in Dänemark vor rund drei Jahren widerrechtlich bei sich behalten haben. Wie unter anderem Zeit berichtet, soll das Landgericht Hamburg bereits am 25. April eine Entscheidung aufgehoben haben, die festgelegt hatte, dass der 49-Jährige nicht wegen Kindesentführung angeklagt werden darf. Die Verhandlung gegen ihn wird nun zugelassen. Demnach wird er sich vermutlich wegen Kindesentziehung vor Gericht verantworten müssen. Stephan hatte zuvor argumentiert, zum Wohl seiner Kinder gehandelt zu haben, die ihrer Mutter angeblich Gewalt vorgeworfen haben.

Sein Anwalt Philip von der Meden soll nun seinen Freispruch fordern. Wie Zeit berichtet, erklärte er: "Sollte es zu einer Hauptverhandlung kommen, halte ich einen Freispruch für meinen Mandanten für zwingend." Ihm zufolge dürfe es nicht strafbar sein, seine Kinder vor Gewalt zu schützen. Wie eine andere Zeitung außerdem schildert, beschreibt er Stefan als mutigen und gewissenhaften Vater. Er forderte weiter, dass die Gewaltvorwürfe, die die Kinder angeblich gegen Christina erhoben haben, aufgeklärt werden.

Nachdem die Kinder nach einem Besuch in Dänemark nicht mehr nach Deutschland zurückgebracht worden waren, eskalierte der Sorgerechtsstreit in der vergangenen Silvesternacht endgültig: Der Vater wurde niedergeschlagen, die beiden Kinder entführt. Kurz darauf tauchten sie im Haus ihrer Mutter wieder auf. Gegen die Restauranterbin wurde daraufhin ein europäischer Haftbefehl verhängt. Dieser wurde allerdings Anfang März wieder aufgehoben. "Die dänischen Behörden haben den europäischen Haftbefehl gegen meine Mandantin aufgehoben", bestätigte ihr Anwalt Otmar Kury damals gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

PeterTimm Christina Block, 2018

Anzeige Anzeige

ActionPress Christina Block im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Christina wird sich zu dem möglichen Verfahren gegen ihren Ex-Mann äußern? Ja, davon bin ich überzeugt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de