Wem sieht Renata und Valentin Lusins Tochter ähnlicher?

Valentin (37) und Renata Lusin (36) könnte es aktuell wohl kaum besser gehen – die beiden Let's Dance-Profitänzer sind erst vor einigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Im Netz lässt das Paar seine Fans seither an seinem ganz privaten Glück teilhaben und gibt regelmäßige Einblicke in den Alltag zu dritt. Im Rahmen einer kleinen Instagram-Fragerunde stillt die gebürtige Russin nun auch die Neugier ihrer zahlreichen Fans. Auf die Frage, wem die Kleine ähnlicher sieht, antwortet sie: "Ich finde, uns beiden. Bis jetzt hat sie aber Locken wie Valentin – aber meine Haarfarbe – und blaue Augen."

Doch das ist noch lange nicht alles, was die 36-Jährige auf ihrem Social-Media-Profil über das neue Familienleben ausplaudert. Auch, ob sie und Valentin in der nahen Zukunft noch weiteren Nachwuchs planen, will sie ihren Followern nicht vorenthalten. "[Wir] haben beide Geschwister. Wir finden es schön, noch Bruder oder Schwester im Leben zu haben. Ein Geschwisterchen für Stella würden wir nicht ausschließen." Dennoch wollen sie sich damit wohl erst mal noch etwas Zeit lassen und stattdessen ihre aktuelle Aufmerksamkeit ganz ihrem Töchterchen widmen. Aus diesem Grund stehe ein weiteres Baby "erst in ein paar Jahren" auf der Agenda der beiden Profitänzer.

Obwohl Renata und Valentin ihr Leben als Neu-Eltern sichtlich zu genießen scheinen, feierten die beiden erst vor wenigen Tagen einen ganz besonderen Moment seit der Geburt ihres kleinen Schatzes – sie gingen zum ersten Mal wieder nur zu zweit aus. "Die Großeltern haben mir Mut gegeben und haben super auf Stella aufgepasst und ich habe die Milch abgepumpt", berichtete die frischgebackene Mama im Netz und fügte hinzu: "Es war so schön, mit meinem Mann mal wieder auszugehen."

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, 2024

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Valentin Lusin im April 2024

