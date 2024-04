Nanu! Wer trug denn da Victoria Beckhams Partykleid zuerst?

Zur Feier ihres 50. Geburtstags trug Victoria Beckham (50) ein transparentes Kleid in einem mintfarbenen Pastellgrün aus ihrer eigenen Kollektion – und sah fantastisch aus. Aber huch! Bei genauerem Hinsehen fällt auf: Das Kleidungsstück ist schon einmal an einer anderen Person gesehen worden. Und zwar an keiner Geringeren als ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz-Beckham (29)! Die 29-Jährige trug das Fashionitem im Februar auf der Pariser Fashionweek, wie ein Beitrag auf Victorias Instagram-Account zeigt. Dazu schrieb das ehemalige Spice Girl: "Vorbereitungen für die Show und Anproben in Paris! Küsse" und verlinkte die Frau ihres Sohnes Brooklyn Beckham (25).

Es ist aber eigentlich auch kein Wunder, die beiden Frauen im gleichen Kleid zu sehen. Dass sie und Victoria einen ähnlichen Modegeschmack haben, bestätigte Nicola zuvor in mehreren Interviews. Gegenüber People schwärmte die Schauspielerin von dem unglaublichen Kleiderschrank der Modedesignerin. "Da drin verbergen sich echte Schätze! Jedes Mal, wenn ich den Schrank betrete, denke ich mir: 'Bitte [kann ich mir etwas ausleihen]?' Es ist wie im Himmel", gestand sie. Außerdem erzählte sie im Februar, sich von ihrer Schwiegermutter in Sachen Mode beraten zu lassen: "Ich wende mich oft an sie in der Hoffnung, sie hat etwas, das ich tragen kann. Ich liebe es, ihre Klamotten zu tragen."

Zu Streitigkeiten darüber, wer das Kleid an Victorias Geburtstag tragen durfte, konnte es aber zum Glück nicht kommen. Auch wenn Nicola bestimmt gerne mitgefeiert hätte, war sie auf der Party nicht anwesend. Das Hollywood-Sternchen war nämlich verhindert, weil es Zeit mit seiner Großmutter verbrachte. Dennoch gratulierte sie der Mama ihres Mannes auf Instagram: "Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Schwiegermutter Victoria. Ich bin so traurig, dass ich nicht bei dir sein kann, um mit dir zu feiern und dich zu umarmen. Ich schicke dir ganz viel Liebe von mir und meiner Oma."

Instagram / victoriabeckham Nicola Peltz und Victoria Beckham im Februar 2024

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Victoria Beckham und Nicola Peltz

