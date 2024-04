Paradiesisch! Cristiano Ronaldo ist mit Familie im Urlaub

Strahlende Sonne und kristallklares Wasser – so verbringt Cristiano Ronaldo (39) im Moment seinen Urlaub. Auf seinem Instagram-Account teilt der Fußballer jetzt die sommerlichen Urlaubsgrüße mit seinen Fans und postet gleich eine ganze Reihe Fotos. Mit dabei im Urlaubsparadies sind natürlich die Sprösslinge der Familie und Modelmama Georgina Rodríguez (30). Nur der älteste seiner Söhne scheint zu fehlen. Die Fotos zeigen den Fußballer mit seinen Kindern am Strand oder mit seiner Partnerin in der Sauna. Den Text dazu hielt der Profisportler simpel: Er schrieb nur "Glück" und setzte dahinter ein rotes Herz.

Wo genau die Familie den Sommer einleitet, hat Cristiano nicht preisgegeben. Es könnte ein Ort in Saudi-Arabien sein, denn schon im vergangenen Monat teilte der Sportler Fotos von einem Strand dort, der diesem ziemlich ähnlich sieht. Die Fans lieben den sommerlichen Anblick. Sie antworten ihrerseits ebenfalls mit roten Herz-Emojis in den Kommentaren und schreiben Dinge wie: "Ihr seid so wundervolle Eltern!" und "Aw! Ihr seid so wunderschön!" Ein Supporter greift auch Cristianos Sportler-Spitznamen auf und kommentierte: "Von ganzem Herzen: Ich liebe dich, CR7."

Cristiano und Georgina sind bereits seit 2016 ein Paar und zeigen sich im Netz nach wie vor sehr verliebt. Während der Geburt seiner jüngsten Tochter im Jahr 2022 erlebten der Sportler und das Model allerdings einen schweren Schicksalsschlag. Der neuste Sprössling der Familie ist eigentlich ein Zwilling, doch ihr Bruder ist kurz nach der Geburt verstorben. Auch damals meldete sich der Fußballer auf seinem Social-Media-Account und schrieb: "Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können. Nur die Geburt unserer Tochter gibt uns die Kraft, diesen Moment dennoch mit etwas Hoffnung und Glück zu erleben."

Anzeige Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seinen Töchtern, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit Georgina Rodríguez und ihrem Sohn, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Urlaubsfotos von Cristiano? Megaschön! Ich gönne es ihm! Es wäre mir persönlich zu privat, so was zu posten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de