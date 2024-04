Hier strahlen Michael Ballack und Sophia auf dem Red Carpet!

Michael Ballack (47) und seine Freundin Sophia Schneiderhan zeigen sich immer öfter gemeinsam! Seit rund zwei Jahren führen die beiden nun schon eine Beziehung – viele öffentliche Auftritte gab es aber bisher nicht. Das scheint sich jetzt zu ändern. Das Paar präsentierte sich heute zusammen auf einem roten Teppich in Hamburg. Dort besuchten sie die Eröffnung des Monaco-Modellbauabschnitts im Miniatur Wunderland und sehen total happy aus!

Ob das auch daran liegt, dass sie sich im vergangenen Monat auf den Malediven erholen konnten? Davon teilten Michael und Sophia nämlich Fotos auf ihren Instagram-Accounts. Die Aufnahmen zeigten den Ex-Fußballer und das Model unter anderem Arm in Arm an einem traumhaften Palmenstrand oder beim Spielen von Brettspielen. Unter seinem Beitrag schwärmte Michael: "Was für ein Abenteuer und eine schöne Zeit auf den Malediven."

Dass der Görlitzer eine neue Freundin an seiner Seite hat, wurde das erste Mal im Mai 2022 publik. Damals berichtete ein Insider gegenüber Bunte, dass er Michael und eine schöne Frau in Berlin dabei gesehen hat, wie Zärtlichkeiten austauschen. Etwa einen Monat später tauchten dann die ersten Bilder des Pärchens auf, die sie auf einer Kunstmesse in Basel zeigten. Der 47-Jährige soll seine Liebste durch seinen Sohn Emilio kennen – dieser soll im gleichen Freundeskreis wie Sophia gewesen sein.

Instagram / michaelballackofficial Sophia Schneiderhan und Michael Ballack auf den Malediven

Getty Images Michael Ballack und Sophia Schneiderhan bei den The Best Fifa Football Awards

