Er schlägt eine Brücke zur jungen Generation. Herbert Grönemeyer (68) zählt zu den bekanntesten Musikern Deutschlands. Der Sänger erlangte Berühmtheit mit Songs wie "Männer", "Bochum" und "Mensch". 1984 veröffentlichte er sein Album "4630 Bochum" und feierte damit großen Erfolg. Nun zelebriert das Album sein bereits 40. Jubiläum. Aus diesem Anlass hat der Sänger Neuinterpretationen der Lieder "Flugzeuge im Bauch" und "Männer" mit den jungen Künstlerinnen Céline (23) und Dilla veröffentlicht. Mit dem Album "#40Bochum" will der Musiker zeigen, wie er mit seinen zeitlosen Werken eine neue Generation von Musikern inspirieren kann.

Céline hat aus "Flugzeuge im Bauch" einen einfühlsamen R’n’B-Song gezaubert. Dabei floss vor allem ihr eigener Musikstil ein, der auch in den Textänderungen zu hören ist: Sie erzählt von Liebeskummer aus der Perspektive einer jungen Person, wodurch der Song zeitgemäßer klingt. Am Ende stimmt Herbert in den bewegenden Refrain mit ein – zusammen schaffen sie einen generationenübergreifenden Moment. "Ich finde, die Version ist wirklich sehr gelungen", erzählte der Kultsänger auf Instagram. Für das Lied "Männer" hat sich Dilla ebenfalls von ihrer eigenen kreativen Ader leiten lassen. Die Sängerin probiert sich gerne in verschiedenen Genres aus und verwandelte den Song in eine peppige Uptempo-Version mit Elektro-Beats. Der Originaltext bleibt größtenteils gleich – wird aber aus der Perspektive einer jungen Frau erzählt. Auch Herbert zeigt sich begeistert und veröffentlichte ein Video, in dem er zur Neuinterpretation tanzt.

Bereits im Februar durfte der Newcomer $oho Bani Herberts WM-Hit "Zeit, dass sich was dreht" aus dem Jahr 2006 neu aufnehmen und seine eigene Version kreieren. Die Fans schienen von der Kombination von Anfang an begeistert zu sein und wünschten sich anlässlich der EM in diesem Jahr ein Comeback des Ohrwurms. "Endlich wieder dieses WM-Feeling von 2014 bei diesem Lied", kommentierte eine Nutzerin auf Instagram. Doch in den vergangenen Wochen entwickelte sich der Klassiker "Major Tom" von Peter Schilling (68) zum Favoriten für die Torhymne, obwohl in diesem Jahr die deutsche Sängerin Leony (26) für die Fußballhymne verantwortlich sein wird.

Instagram / dilla.mp3 Dilla für "Männer"-Musikvideo, 2024

Getty Images Leony im Dezember 2021 in Leipzig

