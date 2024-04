Matthew McConaughey posiert mit Frau und Kids auf Red Carpet

Matthew McConaughey (54) macht immer wieder deutlich, wie schön es für ihn ist, Papa zu sein. In den meisten Fällen hält der Schauspieler seinen Nachwuchs aus der Öffentlichkeit raus – dieses Mal hat er wohl eine Ausnahme gemacht. Der "Interstellar"-Star zeigte sich gestern gemeinsam mit seiner Frau Camila Alves (41) und den drei Kids auf dem roten Teppich in Texas. Alle fünf haben sich für die Spendengala von unter anderem Matthews gemeinnütziger Organisation in Schale geworfen. Während der Familienvater und die Söhne Levi und Livingston schimmernde Anzüge in Schwarz und Blau trugen, schlüpften Camila und die 14-jährige Vida in elegante Abendkleider in Schwarz und Hellrosa.

Für den 54-Jährigen bedeuten seine Kinder eine große Unterstützung – sowohl privat als auch beruflich. Erst vor wenigen Tagen erklärte er in einem Interview mit People, dass sie für ihn auch hinsichtlich seiner Karriere eine Bereicherung waren. "Kinder zu haben, hat mich definitiv zu einem besseren Künstler und zu einem besseren Schauspieler gemacht", erzählte Matthew. Aufgrund ihrer kindlichen Neugier, "Kinder sehen ständig Dinge zum ersten Mal. Ihre Fragen sind unschuldig", betonte er, wolle er seine Inhalte für Erwachsene so kinderfreundlich wie es geht aufbereiten. Es habe ihn dazu gebracht, vieles aus einer neuen Perspektive zu betrachten.

Seine größten Erfolge feierte Matthew mit Schauspielrollen in Actionfilmen, Dramen und Komödien, wie "A Time to Kill" oder "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?". Levi, Vida und Livingston zuliebe habe er sich aber auch gegenüber anderen Genres geöffnet. "Am Ende schaut man sich hauptsächlich das an, was seine Kinder sehen, und deshalb dachte ich: 'Mann, ich war noch nie Teil eines Animationsfilms', und dabei bin ich gerne Synchronsprecher", erinnerte er sich an seine früheren Gedanken im Gespräch mit dem Magazin. Infolgedessen schenkte er dem Koalabär Buster Moon aus dem Disney-Film "Sing" seine Stimme.

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey im April 2024

Getty Images Matthew McConaughey bei der "Sing 2"-Premiere, 2021

