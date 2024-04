Nach Ex Hanna: Ist Jörn Schlönvoigt wieder neu verliebt?

Wie steht es um Jörn Schlönvoigts (37) Gefühle? Seit der Trennung von seiner Ex Hanna Weig (28) gilt der GZSZ-Star als Single. Die richtige Frau war offenbar noch nicht dabei – doch ist das noch immer so? Im Bunte-Interview verrät Jörn, wie es aktuell um sein Liebesleben steht: "Gibt es nicht, keine Frühlingsgefühle." Der Schauspieler sei auch ohne neue Partnerin glücklich: "Ich lasse alles auf mich zukommen, ich habe überhaupt keinen Druck, jetzt jemanden zu finden, zu heiraten, Kinder zu bekommen. Ich habe eine wundervolle Tochter, die mich komplett ausfüllt, glücklich macht, hab viele Sachen um die Ohren auch und freu mich jetzt einfach wieder auf die Dreharbeiten bei GZSZ."

Falls Jörn irgendwann doch noch seine Traumfrau treffen sollte, müsste diese vor allem einen guten Humor mitbringen und sagen können, was sie fühlt. "Kommunikation ist ein ganz großer Schlüssel zum Glück", weiß der 37-Jährige. Auf Dating-Apps ist er nicht unterwegs, was aber nicht ausschließt, dass es dort Accounts von ihm geben könnte. "Was man vielleicht findet, sind irgendwelche Fake-Profile. Aber Achtung: Das bin nicht ich", versichert Jörn.

Der Serienstar steht seit knapp 20 Jahren für die beliebte Vorabendserie vor der Kamera. Mittlerweile gibt es bereits über 8.000 Folgen. In dieser Zeit fand er auch privat sein Glück. Von 2010 bis 2013 war er mit Schauspielkollegin Sila Sahin (38) liiert. Davor war er mit Sarah Tkotsch (36) – ebenfalls Schauspielerin – zusammen gewesen.

Getty Images Jörn Schlönvoigt im Juli 2018

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

