Wie plant Jürgen Klopp seine Auszeit nach Liverpool-Ende?

Wie geht es für Jürgen Klopp (56) weiter? Der Fußball-Coach gibt seine Trainerposition beim FC Liverpool nach der laufenden Saison ab. Seine Auszeit möchte der Ex-Sportler wohl mit seiner Frau Ulla auf Mallorca verbringen. Rolf Knie verkaufte ihm damals eine Immobilie und sprach mit der Mallorca Zeitung über Jürgens Zukunftspläne. "Weißt du, Rolf, ich hatte noch nie einen Traum. Aber das Haus wird mein Traum werden", soll der Fußballstar damals zu ihm gesagt haben. Die freie Zeit soll von nun an in das Grundstück gesteckt werden, berichtet das Blatt weiter. Jürgen selbst äußerte sich noch nicht dazu, ob es für ihn im Sommer nach Spanien geht.

Rolf gab allerdings weitere Einblicke, um was für ein schönes Anwesen es sich bei dem Haus handelt. Die Finca liegt in Santa Ponça – Jürgens Frau Ulla soll ihr Auge dabei besonders auf die Außenanlage geworfen haben. "Der Garten hat es Klopps Frau besonders angetan. Er ist auch wirklich schön, wir hatten viel Freude daran, er war wohl einer der schönsten Gärten in der ganzen Gegend", führt der Immobilienmakler aus. Jetzt soll das Ehepaar sich wohl die Zeit nehmen, noch mehr in die Gestaltung der Anlage zu investieren.

Seinen Rücktritt verkündete Jürgen bereits im Januar. "Ich kann verstehen, dass es ein Schock für viele sein wird. Mir geht die Energie aus. Ich glaube, ich weiß schon länger, dass ich das irgendwann verkünden muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann", erklärte er seinen Fans auf der Plattform X. Nach rund neun Jahren muss der englische Spitzenverein also schon bald auf die Sportlegende verzichten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen und Ulla Klopp, August 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp, März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jürgen Klopps möglichen Plänen, mehr Zeit auf Mallorca zu verbringen? Ich finde, das klingt nach einem sehr guten Plan. Ich hätte meine Zeit anders investiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de