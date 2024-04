"Sonnenschein": Rumer Willis teilt süßes Video mit Louetta!

Seit einem Jahr ist Rumer Willis (35) stolze Mama einer kleinen Tochter. Seit der Geburt der kleinen Louetta gewährt die Tochter von Bruce Willis (69) nur zu gerne private Einblicke in ihren Familienalltag – so wie jetzt auch: Sie lässt ihre Fans an einem besonders niedlichen Moment teilhaben. In einem neuen Video auf Instagram ist zu sehen, wie sich Rumer mit ihrem Töchterchen im Kreis dreht und sie immer wieder liebevoll abknutscht. "Mit meinem winzigen Sonnenschein", schwärmt sie.

Dass die 35-Jährige solch persönliche Augenblicke teilt, kommt bei ihren Followern offenbar ziemlich gut an. "Du bist so eine tolle Mama, du strahlst total!", "Mutterschaft steht dir gut" oder "Du bist eine tolle und wunderbare Mutter. Genieße jede Minute", lauten nur einige der positiven Nachrichten in der Kommentarspalte. Eine weitere Nutzerin schließt sich an und stellt begeistert fest: "Du bist absolut wunderschön! Ich kann sehen, dass du auch eine tolle Mutter bist!"

Vor wenigen Tagen durfte die kleine Louetta bereits ihren allerersten Geburtstag feiern – und dafür legte sich Rumer so richtig ins Zeug! Sie gratulierte ihrem Sprössling mit einer emotionalen Bilderreihe im Netz und ließ dabei das vergangene Jahr als frischgebackene Mama Revue passieren. "Dieses letzte Jahr mit dir war das beste Jahr meines Lebens", schrieb sie und betonte: "Lou, ich habe noch nie eine Liebe wie deine gekannt."

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta, April 2024

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit Töchterchen Louetta

