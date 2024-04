Er soll Bridget Jones' neuer Liebhaber im vierten Teil sein

Auch im vierten Teil von Bridget Jones dreht sich alles um die Liebe. Zum Schock vieler Filmfans wird Colin Firth (63) nicht als Mark Darcy zurückkehren – Bridget bekommt stattdessen einen neuen Mann an ihre Seite. Die Protagonistin soll ihren neuen Liebhaber im Internet kennenlernen. In die Rolle von diesem soll der Schauspieler Leo Woodall (27) schlüpfen, wie The Sun berichtet. Der Schauspieler ist aus der Serie "White Lotus" bekannt. Damit lernt Bridget, gespielt von Renée Zellweger (55), einen deutlich jüngeren Mann kennen, mit dem sich schließlich eine Liebschaft entwickeln soll. Nähere Informationen zu der geplanten Liebesgeschichte gibt es noch nicht.

Doch was wird aus der Rolle Mark Darcy? In der Buchvorlage von Helen Fielding (66) stirbt der Charakter – Bridget muss sich anschließend als alleinerziehende Mutter in der Datingwelt zurechtfinden. Fans nehmen die Nachricht, dass ohne Colin gedreht wird, alles andere als gut auf. "Die Enttäuschung, die ich empfinde, weil Colin im nächsten Teil nicht zurückkommt, ist unbeschreiblich groß. Und dann auch noch, weil Bridget Witwe wird – ich bin untröstlich", schreibt ein X-User. "'Bridget Jones 4' ohne Colin? Nein danke!", schließt sich ein weiterer an.

Auf einen von Bridgets Ex-Partnern müssen Fans aber glücklicherweise nicht verzichten – Hugh Grant (63) kehrt als Daniel Cleaver zurück. Der Schauspielstar verspricht trotz neuem Lover ein großartiges Drehbuch: "Ich sage Ihnen, dass ich das Drehbuch für den vierten Bridget-Film für das beste der vier halte. Die Geschichte basiert auf dem Versuch, zwei Kinder allein großzuziehen. Das Ganze wird dann mit einer Komödie im Stil von 'Bridget Jones' vermischt. Es ist also sowohl sehr traurig als auch sehr lustig. Es rührt mich zu Tränen", teasert er im Interview mit ET an. Den Film gibt es wohl ab dem 14. Februar 2025 zu sehen.

Getty Images Leo Woodall, Januar 2024

United Archives GmbH/ActionPress Renée Zellweger und Hugh Grant in "Bridget Jones"

