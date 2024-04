Von wegen schwanger! Kylie Jenner präsentiert flachen Bauch

Vor wenigen Tagen heizte Kylie Jenner (26) die Gerüchteküche ordentlich an, weil sie sich in einem für sie untypischen Schlabber-Look zeigte. Einige ihrer Fans vermuteten auf Social Media sofort: Kylie ist schwanger! Mehrere Insider versuchten anschließend, den Schwangerschaftsgerüchten zu trotzen. Nun widerlegt die Freundin von Timothée Chalamet (28) die Spekulationen höchstpersönlich. In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich mit superflachem Bauch, bei dem augenscheinlich keine Wölbung zu erkennen ist. Geäußert hat sie sich zu den Gerüchten jedoch noch nicht.

In den kurzen Clips in der Story posiert Kylie lässig vor einem großen Spiegel und präsentiert einige Kleidungsstücke der neuen Kollektion ihres Modelabels. Um den Sitz der Jeanshosen angemessen zeigen zu können, entschied sich die zweifache Mutter für ein schwarzes, bauchfreies T-Shirt. Dadurch gewährt sie ihren Followern freie Sicht auf ihren Bauch, die vermuten lässt, dass die 26-Jährige nicht schwanger ist.

Aber wie kam es überhaupt zu den Behauptungen einer möglichen Schwangerschaft? Ausgelöst wurden die Gerüchte durch ein Foto, das The Sun vorliegt. Darauf zeigte sich die Unternehmerin mit einigen anderen Familienmitgliedern, unter anderem mit Mama Kris Jenner (68) und ihrer Schwester Kendall (28). Auffällig ist, dass alle Familienmitglieder top gestylt sind – alle bis auf Kylie! Sie entschied sich für einen oversized Hoodie, eine lockere schwarze Jogginghose und verzichtete auf Make-up und eine aufwendige Frisur. All das war für ihre Fans Grund genug, eine Schwangerschaft zu vermuten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

