Da hatte Jil Sander (77) aber noch einmal Glück! Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin gehört seit den 80er-Jahren zu den ganz großen Namen der deutschen Modebranche. Besonders mit ihren minimalistischen und zeitlosen Kreationen begeistert die Designerin die Fashion-Liebhaber. Zuletzt war es allerdings ruhig um die Blondine geworden. Nun aber gibt es ein beunruhigendes Update: Kürzlich versuchten mehrere Unbekannte, in ihre Villa einzubrechen – und zwar während Jil zu Hause war!

Wie das Hamburger Abendblatt am Freitag berichtet, kam es am Donnerstag zu dem üblen Vorfall: Mehrere Einbrecher sollen versucht haben, sich durch eine Terrassentür Zugang zu der Villa im Stadtteil Harvestehude zu verschaffen. Glücklicherweise aber ohne Erfolg: Denn bevor die Ganoven in das Haus gelangen konnten, bemerkten einige Passanten einen optischen Alarm – und verständigten die Polizei. Die Räuber konnten daraufhin flüchten.

Jil selbst soll zwar zu Hause gewesen sein – laut der Zeitung habe die Modeschöpferin jedoch nichts von dem Einbruchsversuch bemerkt. Erst als die Beamten vor ihrer Tür standen, habe die 77-Jährige verstanden, dass sie beinahe unerwünschten Besuch bekommen hätte. Die Täter, die möglicherweise weitere Einbrüche in der Gegend verübt haben, sollen noch immer flüchtig sein.

NIBOR / Action Press Villa von Jil Sander in Hamburg

Getty Images Jil Sander bei einer Fashionshow in Mailand

Getty Images Jil Sander 2012 bei der Fashion Week in Mailand

