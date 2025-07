Zoff wegen Kate? Neue Doku zu Streit von Harry und William

Prinzessin Kate (43), Prinz William (43) und Prinz Harry (40) galten einst als unschlagbares Trio, dessen gemeinsames Auftreten stets von Harmonie geprägt war. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. In einer neuen Dokumentation auf Royalty TV werfen verschiedene Experten einen genauen Blick auf das zerrüttete Verhältnis der Brüder und die Rolle, die Kate dabei einnimmt. Royal-Expertin Katie Nicholl betont in der Doku, dass Kate für Harry längst nicht nur die Ehefrau seines Bruders war, sondern auch eine Art Vertraute und Idealbild, das ihm zeigte, was er sich selbst für sein Leben wünschte.

Die Expertin ist sich sicher: Mit Meghans (43) Eintritt in die royale Familie habe sich das Verhältnis zwischen Kate, William und Harry grundlegend verändert. Die einst harmonische Dreierkonstellation sei aus dem Gleichgewicht geraten, erklärt auch Royal-Experte Dickie Arbiter in der Dokumentation: "Es war so, als würde man eine Katze zu Tauben setzen." Royal-Korrespondentin Emily Andrews ergänzt, dass Harry in Meghan endlich die Partnerin gefunden habe, die ihm ein ähnliches Glück wie seinem Bruder versprach. Es wird jedoch spekuliert, dass Kate frühzeitig Vorbehalte gegen Meghan hatte, die jedoch Harrys Verliebtheit nicht überwinden konnte.

Die Distanz zwischen den Familien wuchs langsam, aber stetig. Inzwischen soll absolute Funkstille zwischen William und seinem jüngeren Bruder Harry – der inzwischen mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern in Montecito, Amerika, lebt – herrschen. Kate galt seit Beginn des Zerwürfnisses als loyale Vermittlerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2020

Anzeige