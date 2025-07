Tom Beck und Chryssanthi Kavazi erstmals gemeinsam in Serie

Tom Beck (47) und Chryssanthi Kavazi (36) stehen aktuell gemeinsam vor der Kamera. Die beiden Schauspieler, die auch im realen Leben ein Paar sind, drehen die neue ZDF-Serie "the other gairl". Die sechsteilige Sendung entsteht gerade in Berlin und beschäftigt sich mit den Herausforderungen und Chancen einer modernen Ehe – und wirft einen kritischen Blick auf das Thema künstliche Intelligenz. Tom und Chryssanthi schlüpfen in die Rollen von Frank und Lisa, einem Ehepaar, das zwischen Liebe und Streit hin- und herschwankt. Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 23. Juli.

In der Serie verkörpert Tom den gestressten Frank, der als leitender Angestellter eines mittelständischen Unternehmens für Hochleistungsdichtungsringe arbeitet. Chryssanthi spielt Lisa, die als Tanzlehrerin in Teilzeit nicht nur den gemeinsamen Sohn Valentin betreut, sondern auch die Last des Alltags mitträgt. Das ohnehin angespannte Familienleben wird auf die Probe gestellt, als Frank eine virtuelle Affäre mit Maia beginnt – seiner KI-generierten Traumfrau. Was zunächst als scheinbar harmlose, digitale Beziehung beginnt, entwickelt sich schnell zu einer weiteren Beziehungsprobe für das Paar und wirft zahlreiche moralische Fragen auf.

Tom und Chryssanthi sind seit 2015 offiziell ein Paar. Im August 2018 sind die beiden Schauspieler den nächsten Schritt gegangen und haben sich das Jawort gegeben. Außerdem haben sich der Alarm für Cobra 11-Star und die GZSZ-Bekanntheit eine gemeinsame Familie aufgebaut. Im November 2019 ist ihr erster Sohn geboren. Im April des vergangenen Jahres durften sie sich dann erneut über Nachwuchs freuen: Ihre Tochter erblickte das Licht der Welt.

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck im Februar 2025

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im Juni 2023

Getty Images Schauspieler Tom Beck und Chryssanthi Kavazi