Nach Implantentfernung: Jolina Mennen lässt Lippen auflösen

Social-Media-Star Jolina Mennen (32) hat sich einem weiteren kosmetischen Eingriff unterzogen. In ihrer Instagram-Story dokumentierte sie den Besuch bei der Ärztin, bei dem punktuell alte Lipfiller aus ihren Lippen entfernt wurden. "Ich habe infrage gestellt, ob meine ekligen Lipfiller überhaupt noch da sein müssen", erklärte sie ihren Fans. Die Influencerin berichtete weiter, dass sie beim Lachen oft seltsame Ausbeulungen bemerke. Zudem ließ sich Jolina minimal Fillermaterial in ihr Gesicht injizieren, um den Look abzurunden.

Während des Eingriffs hielt Jolina die Kamera drauf und gab ihren Followern Einblicke in die Prozedur. Mit den Worten "Bye bye Lipfiller. Freue mich auf mehr Natürlichkeit" kommentierte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin die Veränderung in ihrer Story. Der Eingriff war für die Influencerin ein weiterer Schritt zu einem natürlicheren Erscheinungsbild.

Bereits in der Vergangenheit hatte sich Jolina für eine konsequente Veränderung ihres Looks entschieden. Nachdem sie mit ihren Brustimplantaten unzufrieden war, hatte sie sich diese entfernen lassen. Anstelle dessen wurde ihre Oberweite mit Eigenfett aufgefüllt und gestrafft. Diese mutige Entscheidung dokumentierte sie ebenfalls für ihre Community und betonte dabei, wie wichtig es sei, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Jolinas ehrlicher Umgang mit ihren Eingriffen hat ihr viel Zuspruch eingebracht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Mai 2025