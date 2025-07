Lukas Baltruschat teilt seltenen Schnappschuss mit Tochter

Lukas Baltruschat (31) hat seinen Fans eine seltene und berührende Momentaufnahme aus seinem privaten Leben gewährt. Auf Instagram teilte der ehemalige Bachelorette-Finalist ein Foto aus einem Fahrstuhl, auf dem er offenbar seine fünfjährige Tochter im Arm hält. Ihr Gesicht ist nicht zu sehen, doch der innige Augenblick spricht Bände. Begleitet wurde der Beitrag von nachdenklichen Worten: "Manchmal gehst du nicht für dich weiter, sondern für die, die dich gehen sehen." Der Kommentar zeugt von großer Liebe und Verantwortung.

Die kleine Tochter des Realitystars lebt mittlerweile nicht mehr in seiner unmittelbaren Nähe. Dennoch versucht er offenbar, die besonderen Momente mit seiner Tochter zu schätzen und zu leben. Auch wenn sein Leben an einen neuen Ort gezogen ist, scheinen seine Gedanken oft bei seinem Kind zu sein, wie die emotionalen Zeilen auf Social Media andeuten. "Die größten Kräfte entstehen oft nicht aus Motivation, sondern aus Liebe, aus Verantwortung, aus dem Wunsch, jemandem ein besseres Morgen zu ermöglichen", schreibt der 31-Jährige und ergänzt: "Du trägst so viel mehr in dir, als du denkst. Und du bist nie allein auf diesem Weg."

Lukas engagiert sich nicht nur beruflich als Personaltrainer, sondern ringt gleichzeitig darum, die Balance zwischen alten und neuen Lebensabschnitten zu finden. In einem früheren Promiflash-Interview gewährte er private Einblicke und gestand: "Es ist definitiv anders, seitdem ich nicht mehr in Hamburg wohne und eine große Umstellung für mich." Vor dem Umzug habe Lukas seine Tochter jede Woche regelmäßig gesehen: "[Ich] versuche das aktuell über Videotelefonate beizubehalten. Allerdings muss ich sagen, ist es dafür umso schöner, wenn wir uns sehen, da wir jetzt eine ganze Woche am Stück für uns haben und wir einfach mehr unternehmen können."

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat mit seiner Tochter, Juli 2025

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystars

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat mit seiner Tochter, Januar 2024