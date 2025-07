Florian Silbereisen moderiert erneut Silvester-Schlagerboom

Florian Silbereisen (43) übernimmt erneut die Moderation des beliebten "Schlagerbooom". Nach dem überwältigenden Erfolg der Show im letzten Jahr steht fest, dass die glamouröse Silvesterparty wieder live ausgestrahlt wird. Am 31. Dezember 2025 verwandelt sich die Basketballarena des FC Bayern in München erneut in eine glitzernde Party-Location. Der Showmaster zeigte sich in der ARD-Pressemitteilung begeistert: "Wir lassen es in der Basketballarena des FC Bayern funkeln und glitzern. Und ich kann schon jetzt versprechen: Diese Party wird XXXXXXL!"

Die Silvester-Show ist eine Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks (BR), des Österreichischen Rundfunks (ORF) und des Schweizer Fernsehens (SRF). Produziert wird sie von der Jürgens TV GmbH, bekannt für zahlreiche Schlagershows. Ursprünglich war der "Schlagerbooom" als einmalige Jubiläumssendung geplant, doch die enorme Resonanz überzeugte die Verantwortlichen von einer Fortsetzung. Letztes Jahr hatte die Show die Zuschauer vor den Bildschirmen und vor Ort gleichermaßen begeistert.

Doch Florians Statement hält auch einen kleinen Dämpfer parat. Bis zuletzt wurde wohl an der Fortsetzung des zweiten Silvester-Schlagerbooms gearbeitet. Florian sagte dazu: "Ich freue mich auf diese einmalige Zugabe." Wer also gehofft hatte, die Silvesterparty mit Florian fortan fest im Kalender notieren zu können, der sollte sich rasch nach Tickets umsehen. Der Kartenvorverkauf startet am 12. Juli um 12 Uhr.

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagerstar

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im Januar 2025

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Sibereisen und Thomas Seitel, Dezember 2024