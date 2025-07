Einstieg ins Training: Unsicherheit bei Neu-Mama Romina Palm

Frischgebackene Mama Romina Palm (26) scheint trotz Babyglück mit einer Herausforderung zu kämpfen: In ihrer Instagram-Story teilte sie am vergangenen Mittwoch mit, dass sie das Training nach der Geburt ihrer Tochter Hazel nicht nur vermisst, sondern dass es sie emotional stark belastet. "Ich vermisse es auch so sehr, trainieren zu gehen", gestand die Influencerin offen. Sie habe jedoch Angst, etwas falsch zu machen und wisse nicht genau, wie sie den Wiedereinstieg meistern solle. Für Romina ist Sport nicht nur ein Hobby, sondern ein bedeutender Teil ihres Lebens, den sie aktuell schmerzlich vermisst.

Bereits sieben Wochen sind seit der Geburt ihres Kindes vergangen, doch der Alltag hat sich für sie maßgeblich verändert. Die Unsicherheit, wie sie nun sportlich tätig werden kann, scheint dabei nicht der einzige Stressfaktor zu sein. Viele junge Mütter erleben in der Zeit nach der Geburt enorme körperliche und emotionale Veränderungen, und auch die Organisation des Alltags mit einem Neugeborenen verlangt viel Energie und Geduld. Es ist daher wenig überraschend, dass Romina, die auch auf ihren sozialen Kanälen immer wieder Einblicke in ihr Leben gibt, diesen Balanceakt als Herausforderung empfindet.

Dass sie offen über ihre derzeitigen Probleme und Gefühle spricht, zeigt die verletzliche Seite des Models, die bei ihren Fans gut ankommt. Bereits vor einigen Wochen teilte Romina mit, dass sie sich in ihrem veränderten Körper aktuell nicht wohlfühlt. In einem Instagram-Video zeigte sie eindrucksvoll die Differenz zu ihrem durchtrainierten Körper vor der Schwangerschaft und den Veränderungen nach der Geburt. Diese Haltung der schonungslosen Ehrlichkeit und Offenheit macht ihren Umgang mit dem Thema Mutterschaft und Neuanfang auch für andere Frauen so inspirierend. In schwierigen Momenten scheint Romina jedoch auch Stärke aus der Unterstützung ihrer Follower zu ziehen, die sie mit liebevollen Kommentaren zuschütten.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Anzeige