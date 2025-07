Dauersingle Greta Engelfried wäre eigentlich gern schwanger

Greta Engelfried (25), die als Reality-TV-Star und Social-Media-Influencerin bekannt ist, hat in einem humorvollen Instagram-Clip ihre Sehnsucht nach einem festen Lebenspartner und einem eigenen Kind thematisiert. In dem Reel setzt die 25-Jährige sich selbst und eine Freundin in Szene: Während die Freundin mit Häuschen, Ehemann und Hund das vermeintlich perfekte Vorstadtleben führt, schildert Greta ihre wieder einmal gescheiterte Kennenlernphase und ihre erneute Anmeldung bei einer Dating-Plattform. Unter die humorvolle Darstellung schrieb die Wahlberlinerin, während sie selbst gezeigt wird: "Die Freundin, die gerne jetzt schon schwanger wäre." Als die Kamera auf ihre Freundin schwenkt, steht dort: "Die Freundin, die noch keine Kinder möchte."

Greta zeigte sich auch in der Vergangenheit offen, wenn es um ihre private Partnersuche ging. Bereits im Februar dieses Jahres hatte sie öffentlich bekundet, sich endlich die große Liebe zu wünschen und endlich den "Mann fürs Leben" zu finden. Dass diese Suche bisher wenig erfolgreich verläuft, macht das Reel umso eindringlicher: Zwischen wechselnden Dates und einer Auf-und-Ab-Erfahrung in der Liebe scheint ihr unkompliziertes Wunschbild in weiter Ferne. Klar ist für Greta offenbar, dass sie eine Schwangerschaft an eine stabile Partnerschaft knüpft – beides bleibt jedoch, wie sie andeutet, aktuell unerreichbar.

Lange Zeit wurde gemunkelt, ob zwischen Greta und Tim Kühnel mehr sein könnte. Immer wieder zeigten sich die 25-Jährige und der einstige AYTO-Kandidat vertraut zusammen im Netz. Ihre Liebe ist jedoch nur platonisch, wie Tim nicht nur im Netz, sondern auch gegenüber Promiflash versicherte: "Greta und ich sind wirklich nur Freunde, beste Freunde mittlerweile sogar." Abgesehen davon hat Tim sein Herz offenbar bereits an eine andere Dame verschenkt: Kürzlich teilte der Realitystar ein Kuschel-Video mit einer hübschen Brünetten im Netz, das die Gerüchte um eine neue Beziehung ordentlich anheizte.

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Mai 2025

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / timkuehnel Greta Engelfried und Tim Kühnel