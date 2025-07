Verändertes Aussehen: Emma Stone entfacht Facelift-Debatte

Schauspielerin Emma Stone (36) hat bei der Premiere ihres neuesten Films "Eddington" in Los Angeles Ende Juni für Aufsehen gesorgt. Die Oscar-Preisträgerin zeigte sich auf dem roten Teppich mit einem veränderten Look, der zahlreiche Spekulationen auslöste. Fans spekulierten in sozialen Medien, ob die Schauspielerin kosmetische Eingriffe vorgenommen haben könnte. Während einige ihr strafferes und definierteres Gesicht auf Make-up oder eine neue Hautpflegeroutine zurückführten, äußerte sich der Londoner Ästhetik-Experte Dr. Jonny Betteridge in einem viralen TikTok-Video. Er vermutet, dass Emma eine Augenlidkorrektur und ein Facelift hat durchführen lassen. Hinweise dafür sieht er in der höher sitzenden Augenbrauenpartie und den betonten Augenlidern.

Die Verfahren, die Dr. Betteridge vermutet, umfassen minimalinvasive Methoden wie das Anheben von Stirn-, Schläfen- und Wangenbereichen, wodurch die Gesichtszüge straffer wirken. Diese Eingriffe werden häufig bei Menschen in ihren 30ern bis 40ern angewendet, die erste Alterserscheinungen bemerken. Die Diskussion um Emmas Look erreichte auf Social-Media-Plattformen Tausende von Zuschauern. Während einige Fans den neuen Look der Schauspielerin lobten, bedauerten andere, dass Emma dadurch ihren charakteristischen Look verloren habe. Die Schauspielerin selbst äußerte sich bisher nicht zu den Spekulationen.

Schon Anfang des Jahres hatte Emma bewiesen, dass sie für Veränderungen immer zu haben ist. Bei den Golden Globe Awards 2025 überraschte die Schauspielerin alle mit einem radikalen Pixie-Cut auf dem roten Teppich. Viele Fans fühlten sich sofort an den legendären Look von Mia Farrow (80) in "Rosemary’s Baby" erinnert. Besonders Aufsehen erregte Emma außerdem in ihrem auffälligen roten Kleid von Louis Vuitton – ein absoluter Hingucker des Abends.

Getty Images Emma Stone im Juni 2025

Getty Images Emma Stone, Schauspielerin

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2025