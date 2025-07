Simone Ballacks Hotel am Gardasee kommt bei Gästen gut an

Simone Ballack (49) hat sich ein neues Leben in Italien aufgebaut. Vor zwei Wochen eröffnete sie das "Mio Mio", ein von ihr renoviertes Hotel am malerischen Gardasee. Der Weg dorthin war aber alles andere als einfach: Mit einer Mischung aus Spaß, Tränen und harter Arbeit hat sie fast im Alleingang die Renovierung gestemmt und sogar eine Prüfung abgelegt, um die Herausforderungen der Hotellerie zu meistern. "In Gastro bin ich ja ein alter Hase, aber Rezeption und Hotellerie waren jetzt schon das Neue", erklärt Simone RTL. Trotz der Anfangshürden gibt sie sich optimistisch: "Nach zwei Wochen war hier schon richtig was los und es wird stetig mehr. Und das nimmt einem die Angst."

Das Projekt in Italien ist nicht nur ein beruflicher Neuanfang, sondern auch ein persönliches Refugium. Weit entfernt von der medialen Aufmerksamkeit in Deutschland genießt es die Ex-Spielerfrau, fast unerkannt zu leben. Früher wollte sie hier gemeinsam mit ihrem Ex-Lebensgefährten Heiko Grote sesshaft werden, mit dem sie inzwischen privat getrennte Wege geht, geschäftlich aber weiterhin verbunden ist. Die Entscheidung, ihr Leben eigenständig zu gestalten, habe Simone vor allem durch Erfahrungen wie ihre frühere Trennung von Michael Ballack (48) und den Verlust ihres Sohnes Emilio (✝18) gelernt, der 2021 tragisch bei einem Quad-Unfall verunglückte. Das einstige Familienheim in Starnberg plant sie aufzugeben, während ihre beiden anderen Söhne noch dort wohnen.

Simone genießt nun das italienische "Dolce Vita" in vollen Zügen. Auf Social Media zeigt sie gerne Eindrücke ihres neuen Alltags – darunter luxuriöse Aufnahmen von Bootsfahrten auf dem Gardasee. In türkisblauer Badebekleidung präsentierte sie kürzlich ihr neues Schnellboot und ließ ihre Fans an diesem Lebensgefühl teilhaben. Die malerische Umgebung, der neue Optimismus und die Freiheit, die sie jetzt für sich entdeckt hat, scheinen ihre Energie zurückgebracht zu haben.

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Medienpersönlichkeit

Getty Images Simone Ballack und Heiko Grote im Oktober 2023

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Mai 2025