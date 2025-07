"Teen Mom"-Star Jenelle Evans ist nun offiziell geschieden

Die Teen Mom-Bekanntheit Jenelle Evans (33) ist seit Freitag offiziell von ihrem Ehemann David Eason geschieden. Wie People berichtet, wurde die Scheidung des Paares knapp eineinhalb Jahre nach der Trennung im Februar 2024 abgeschlossen. Die beiden hatten sich im Mai 2025 dazu entschieden, den endgültigen Schritt zu gehen, nachdem Jenelle bereits über den Trennungsprozess öffentlich gesprochen hatte. Die ehemaligen Ehepartner lebten seit der Trennung in getrennten Häusern, wie es in North Carolina als Voraussetzung für eine Scheidung vorgeschrieben ist.

Bereits im März 2024 hatte Jenelle die dauerhafte Trennung beantragt, bevor sie im Mai 2025 ihren Scheidungsantrag einreichte und wenige Monate später mit einem "Scheidungsparty"-Event in New York den Abschluss dieser Lebensphase feierte. "Dieses Kapitel war schwer, aber ich verlasse es mit Klarheit, Stärke und so viel Liebe für meine Kinder", betonte Jenelle damals im Gespräch mit TMZ.

Die Beziehung zwischen Jenelle und David war mehr als turbulent – und auch nach ihrer Trennung fand das Drama kein Ende. Im Oktober des vergangenen Jahres brach David zusammen mit seiner neuen Freundin und drei weiteren Personen in Jenelles Haus in North Carolina ein. Das zeigen Überwachungsaufnahmen, die TMZ vorliegen. Die Gruppe stahl unter anderem Motorräder und andere Gegenstände aus Jenelles Garage. Zugriff hatten sie sich mithilfe von Bolzenschneidern verschafft. Vielleicht bringt den Ex-Partnern die offizielle Scheidung nun den lang ersehnten Frieden.

Getty Images Jenelle Evans feiert ihre Scheidungs-Party im Juni 2025

Getty Images David Eason und Jenelle Evans mit ihrer Tochter Ensley bei der Fashion Week in New York

