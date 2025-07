Laut Jona: Laura Maria Rypa wollte mit ihm in Realityshow

Jona Steinig (29) hat in einer Instagram-Fragerunde über die Zeit nach seiner Trennung von Laura Maria Rypa (29) gesprochen. Auf die Frage eines Fans, ob er noch Kontakt zu der Verlobten von Pietro Lombardi (33) habe, antwortet er klar: "Natürlich nicht. Sie lebt ihr Familienleben und das ist auch gut so!" Außerdem gibt Jona preis, dass Laura wohl überlegte, mit ihm an einer Realityshow teilzunehmen: "Letzter Kontakt damals war, als sie mit mir zu Prominent getrennt gehen wollte."

Die gemeinsame Teilnahme sei aus einem bestimmten Grund aber gescheitert. "Dann kam sie doch wieder mit Pietro zusammen und hat die Aufmerksamkeit nicht mehr gebraucht", erklärt Jona mit einem Seitenhieb gegen seine Verflossene. Während Laura und Pietro mittlerweile verlobt sind und ihre gemeinsamen Kinder großziehen, ist Jona Kandidat in zahlreichen Realityshows – darunter zuletzt Kampf der Realitystars.

Jonas Weg in die TV-Branche habe er nach eigenen Angaben seinem damaligen Techtelmechtel mit Laura zu verdanken. "Wenn ich ganz ehrlich bin: durch Laura und Pietro", antwortete der Influencer auf die Frage eines Followers, wie seine TV-Karriere begann, und fügte hinzu: "Als damals dieses große Drama war und es mit Laura vorbei war, wurde ich für Love Island und Die Bachelorette angefragt. Da ich sowieso ein gebrochenes Herz hatte und eine Ablenkung brauchte, habe ich mich dann für 'Die Bachelorette' entschieden."

Collage: RTLZWEI, Instagram / lauramaria.rpa Collage: Jonathan Steinig und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Mai 2025 in Rom

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer