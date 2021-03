Große Trauer in der Schauspielwelt: Nicola Pagett (✝75) ist verstorben. Die Schauspielerin erlangte in den 1960er-Jahren ihren Durchbruch, nachdem ein Regisseur sie in "The Girl in the Picture" sah. Er war so begeistert von ihrem Talent, dass er die gebürtige Ägypterin engagierte, in "La Contessa" mitzuwirken – und zwar an der Seite von keiner Geringeren als dem "Vom Winde verweht"-Star Vivien Leigh. Was folgte, war eine steile Karriere und viele weitere Film- und TV-Rollen. Doch jetzt gibt es erschütternde Neuigkeiten: Die Wahlbritin ist gestorben.

Das berichtet nun The Guardian. Der Zeitung zufolge starb Nicola "ganz plötzlich", nachdem erst vor Kurzem ein Gehirntumor bei ihr diagnostiziert worden war, der nun auch ihren Tod verursacht haben soll. Sie wurde 75 Jahre alt. Ein Freund der "Das Haus am Eaton Place"-Darstellerin erzählte dem Nachrichtenblatt, dass sie sehr "stoisch" mit ihrer Erkrankung umgegangen sei.

Ihren Fans wird Nicola wohl vor allem für ihre Rolle der Elizabeth Bellamy in Erinnerung bleiben, die sie in besagter britischer Kultserie verkörperte. 2002 sprach die Mutter einer Tochter über den Erfolg des TV-Formats und sagte gegenüber The Mirror: "Damals war die Produktion wichtiger als die Leute darin. Wenn es also ein Erfolg war, dann war es ein Erfolg, weil jeder darin gut war und nicht, weil der Schauspieler darin berühmt war."

Getty Images Nicola Pagett, Schauspielerin

ActionPress Nicola Pagett und Donald Burton in "Das Haus am Eaton Place"

Getty Images Nicola Pagett im März 1976

