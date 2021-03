Auch diese virtuelle Awardshow wurde gebührend gefeiert! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in den USA die Critics' Choice Awards verliehen. Aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise fand dieses Event – wie bereits einige andere zuvor auch – ohne Publikum und große Showeinlagen statt. Doch das hielt die Hollywoodstars nicht davon ab, sich in ihre schönsten Roben zu schmeißen: Promiflash zeigt euch die schönsten Outfits der Critics' Choice Awards 2021!

Einen der glamourösesten Looks an diesem Abend gab Schauspielerin Regina King zum Besten. Via Instagram teilte die "Watchmen"-Darstellerin einige Aufnahmen von sich, wie sie auf einem Balkon in einer extravaganten blauen Abendrobe posiert. Besonderer Hingucker: der hohe Beinschlitz und die opulenten Details an den Trägern. Kaley Cuoco (35) hingegen setzte auf einen ziemlich coolen Anzug. Vor allem die vielen Glitzersteine und Diamanten verliehen dem Smoking einen besonders glamourösen Touch.

"Wonder Woman"-Star Gal Gadot (35) verpackte ihren Babybauch in einer opulenten Bluse und einer eleganten Hose. Aber auch die Männer konnten sich sehen lassen. So rockte Schauspieler Orlando einen klassischen Anzug in Dunkelblau mit schicker Fliege, während Chris Hemsworth (37) superlässig in einem dunkelgrauen Zweiteiler mit aufgeknöpftem Hemd brillierte.

Instagram / iamreginaking Regina King, Schauspielerin

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Hollywoodstar

Getty Images Gal Gadot bei den Critics Choice Awards 2021

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Chris Hemsworth bei den Critics Choice Awards 2021

