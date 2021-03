Bei Brie Bella (37) muss offenbar jede Tätigkeit genau getaktet sein – selbst das Schäferstündchen mit ihrem Liebsten! Spätestens mit der Geburt ihres Sohnes im vergangenen Sommer hat sich das Leben der ehemaligen Wrestling-Bekanntheit komplett verändert. Als Mutter von zwei Kindern versucht die Sportlerin in ihrem Alltag alles unter einen Hut zu bekommen. Damit das gelingt, setzt Brie offenbar auf einen geregelten Ablauf – inklusive möglichem Sex-Zeitfenster!

"Ich dachte immer, ein Kind benötigt viel Zeit. Aber wenn dann noch ein Zweites mit anderen Bedürfnissen hinzukommt – benötigen die beiden all deine Zeit und Energie", verriet Brie nun gegenüber Us Weekly. Die Zweisamkeit mit ihrem Mann Daniel Bryan (39) bleibt dabei hin und wieder auf der Strecke. "Wir respektieren uns gegenseitig und schauen uns manchmal einfach nur an und sagen: 'Sollten wir Sex haben oder einfach nur schlafen gehen?'", erzählte Brie. Letztendlich entscheide sich das Paar stets für den Schlaf, um am nächsten Tag wenigstens ausgeruht zu sein.

"Er und ich haben neulich tatsächlich gesagt, wir müssen Urlaub machen", scherzte Brie. Nur in einer kinderfreien Zeit könne die Beauty mal wieder so richtig abschalten. Doch diese Idee sei gar nicht so leicht umzusetzen – ohnehin fordere das Mama-Sein die 37-Jährige ganz schön: "Man braucht wirklich eine starke Partnerschaft, um gemeinsam Eltern zu sein."

Anzeige

Instagram / thebriebella Brie Bella, Sportlerin

Anzeige

Instagram / thebriebella Brie Bella mit ihren beiden Kids

Anzeige

Instagram / thebriebella Brie Bella und ihr Ehemann Daniel

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Bries Alltag als zweifache Mutter so viel Zeit in Anspruch nimmt? Ja, damit habe ich gerechnet! Nee, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de