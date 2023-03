Bye, Bella Twins: Ex-WWE-Stars legen ihren Ringnamen ab!

Ein großes Kapitel geht für Nikki (39) und Brie Bella (39) zu Ende. Die Zwillinge hatten ihre Karriere als professionelle Wrestlerinnen bereits im Jahr 2007 gestartet. Im Ring waren sie lange Zeit als das erfolgreichste Tag-Team der WWE bekannt. In Reality-TV-Shows wie "Total Divas" oder auch "Total Bellas" gewährten sie zudem Einblicke in ihr Leben im Wrestle-Ring. Um das Jahr 2016 beendeten sie ihre Karriere – waren jedoch weiterhin unter ihren Ringnamen Nikki und Brie Bella bekannt. Damit ist nun aber Schluss!

In ihrer gleichnamigen Sendung "The Nikki & Brie Show" verkündeten die Twins nun ihre Entscheidung. "Heute sind wir von nun an offiziell die Garcia-Zwillinge, Brie und Nikki Garcia", erklärte Nikki. Die beiden hören nämlich eigentlich auf ihren bürgerlichen Nachnamen Garcia – zu dem kehren sie nun wieder zurück. "Wir werden im November 40 Jahre alt, [wir] wussten einfach, dass es an der Zeit war, dieses nächste Kapitel aufzuschlagen", fügte Brie den Worten ihrer Schwester hinzu. Die Schwestern lassen damit auch ihre Zeit im Ring hinter sich.

Für Nikki und Brie stehen inzwischen ihre Familien an erster Stelle. Nikki hatte erst im August vergangenen Jahres den Profitänzer Artem Chigvintsev (40) geheiratet. 2020 waren sie bereits zum ersten Mal Eltern ihres kleinen Sohnes Matteo geworden. Brie ist bereits seit 2014 unter der Haube. Zusammen mit ihrem Mann, dem Ex-Wrestler Bryan Danielson hat sie Tochter Birdie und Sohnemann Buddy.

