Brie Bella (37) ist stolz auf ihren Körper! Im vergangenen August hatte die Wrestlerin ihren Sohn Buddy Dessert zur Welt gebracht. Für sie und ihren Mann Daniel Bryan (39) war es nach Töchterchen Birdie Joe bereits der zweite gemeinsame Nachwuchs. Über die Schwangerschaft und deren Folgen sprach die Brünette stets offen und machte auch auf das Thema postnatale Depressionen aufmerksam. Nun gewährte die zweifache Mutter erneut ehrliche Einblicke und teilte ein Foto ihres After-Baby-Bodys.

Via Instagram postete WWE-Star ein Bild, auf dem er bauchfrei zu sehen ist. Unter dem Bild verkündete Brie, dass es ihr manchmal schwerfalle, ihren Körper im Spiegel anzusehen. "Ich ermahne mich dann immer, lieb zu mir selbst und dankbar zu sein, aber ich bin ein Mensch und es passiert, dass ich mich selbst kritisiere", schrieb sie offen. Doch trotz dieser Momente der Unsicherheit siege ihre Stärke. Sie zeige ihren Körper dennoch gerne, denn all die Spuren daran erinnern sie an die enge Verbindung, die sie neun Monate lang zu ihren Babys hatte.

Ihre Erfahrungen kann Brie auch mit ihrer Schwester Nikki (37) teilen. Die Zwillinge waren zeitlgeich schwange rund ihre Söhne kamen im Abstand von nur einem Tag zur Welt. Auch Nikki hatte ihren After-Baby-Body erst kürzlich im Netz gezeigt. "Es geht voran! Langsam, aber sicher!", hatte die Sportlerin unter dem Pic kommentiert.

Instagram / thebriebella Brie Bella zeigt ihren After-Baby-Body, 2021

Instagram / thebriebella Brie und Nikki Bella während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2020

Instagram / thenikkibella Nikki Bella im Januar 2021

