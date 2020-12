Sorgte ihr Baby etwa für eine Sexflaute? Im Sommer brachten die Wrestling-Schwestern Brie Bella (37) und Nikki Bella (37) mit nur einem Tag Unterschied zwei gesunde Söhne auf die Welt. Für Brie und ihren Ehemann, den Wrestling-Star Daniel Bryan (39), war der kleine Buddy Dessert Kind Nummer zwei. 2017 hatte seine große Schwester Birdie das Licht der Welt erblickt. Jetzt gab Brie in einem Interview zu: Zwischen den beiden Schwangerschaften sei zwischen ihr und Daniel fast nichts im Bett gelaufen!

In ihrer Reality-TV-Show "Total Bellas" besprachen die Schwestern ihr Sexualleben nach der Entbindung. Dabei offenbarte Brie, dass sie und ihr Gatte nach der ersten Geburt eine lange Zeit auf heiße Liebesnächte verzichteten. "Wir hatten so lange keinen Sex", erzählte der WWE-Star. Doch was war der Grund für die fehlende Zärtlichkeit? Es sei ein wenig schmerzhaft gewesen, nach einer Schwangerschaft wieder intim zu werden, so die 37-Jährige. "Es hat weh getan", erklärte sie.

In dem Interview sprachen die Zwillinge auch darüber, dass sie überhaupt nicht geplant hatten, ihren Nachwuchs gleichzeitig zur Welt zu bringen. Nikki fand nur zwei Tage später nach ihrer Schwester heraus, dass sie Mutter werden würde. Für Brie sei die zweite Schwangerschaft zunächst ein Schock gewesen. Sie hatte Bedenken, zwei Kindern nicht gerecht werden zu können.

Instagram / thebriebella Brie und Nikki Bella während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2020

Instagram / thebriebella Brie Bella mit ihrem Mann Daniel Bryan und ihrer Tochter

Instagram / thebriebella Brie Bella mit ihrem Sohn im Oktober 2020

