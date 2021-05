Frank McRae wurde an der Seite der ganz Großen berühmt: James Bond-Fans dürfte der US-Amerikaner aus "James Bond 007 – Lizenz zum Töten" bekannt sein. Außerdem war er auch in dem Actionfilm "Last Action Hero" an der Seite von Arnold Schwarzenegger (73) zu sehen und spielte in "Lock Up" und "Rocky II" neben Sylvester Stallone (74). Doch nun wurde eine traurige Nachricht bekannt: Der Schauspieler ist im Alter von 80 Jahren verstorben.

Seine Schwiegertochter Suzanne McRae bestätigte den Todesfall am Donnerstag vor einer Woche unter anderem gegenüber dem Branchenblatt Variety. Am 29. April ist Frank im kalifornischen Santa Monica mit 80 Jahren gestorben. Zu der genauen Todesursache ist bislang nichts bekannt. Der Schauspieler hinterlässt einen Sohn.

Frank hatte nicht nur eine erfolgreiche Schauspielkarriere hinter sich, sondern machte auch als Profi-Footballer von sich reden. Erst im Jahr 1970 wechselte der 1,98 Meter große Darsteller schließlich vor die Kamera. Aufgrund seines physischen Auftretens wurde er vorwiegend für Rollen in Actionfilmen gecastet. Zuletzt war er jedoch auch 2003 in der Arztserie Emergency Room und 2006 in der Westernromanze "Liebe löst den Schmerz" zu sehen.

Collection Christophel Frank McRae und Sylvester Stallone in "Lock Up"

Collection Christophel Frank McRae (l.) in "Dillinger"

Collection Christophel Sylvester Stallone und Frank McRae in "Lock Up"

