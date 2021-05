Melody Haase (27) wartet anscheinend auf den Richtigen! Das TV-Sternchen macht kein Geheimnis aus ihrem Sexleben – und deutete bereits mehrere Male an, sich mit dem ein oder anderen Promi vergnügt zu haben. Auch in der Show Ex on the Beach geht das Kurvenwunder ganz schön ran und flirtet, was das Zeug hält. Doch als der Kandidat Prince sie beim Date küssen wollte, schreckte sie plötzlich zurück: Denn Melody hat keinen romantischen Sex!

In der vierten Folge verriet sie nun, dass Knutschen für sie nicht zum Schäferstündchen dazugehöre: "Ich habe einfach keinen romantischen Sex. Ich mache das immer so. [...] Ich küsse keine Fuckboys", offenbarte Melody beim Rendezvous. Tatsächlich habe sie seit sechs Jahren mit keinem Mann mehr geknutscht. "Ich hebe mir meinen ersten Kuss nach sechs Jahren für etwas auf, was besonders ist", führte sie fort. Prince scheint von dieser Aussage geschockt und zugleich fasziniert zu sein.

"Ich kann nicht mit einer Frau einfach so – ich will mich nicht so ausnutzen lassen", stellte er daraufhin klar. Die Anziehung zwischen den beiden ist offenbar trotzdem sehr groß. "Ich bin gespannt, wie sie küsst, weil ihr Mund ist ja irgendwie noch Jungfrau", lachte Prince. Und auch Melody überdachte dann ihre Sichtweise: "Vielleicht werfe ich hier meine goldene Kussregel über Bord."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Prince, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Melody Haase, Reality-Star

Melody Haase

