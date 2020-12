Gehen Melody Haase (26) langsam die Sexdate-Optionen aus? Die ehemalige DSDS-Kandidatin nimmt aktuell an der neuen TVNOW-Show #CoupleChallenge teil, wo sie Mitstreiter Dominic Smith (32) verriet, dass sie gerne Promi-Männer im Bett hat. Am Liebsten sind ihr Rapper, Fußballer und NBA-Spieler. Sie kann gar nicht genug von berühmten Männern bekommen. Weiter verriet die Promi-Nymphomanin – langsam gehen ihr die VIP-Männer aus, die sie anschreiben könnte.

Melo weiß einfach nicht mehr, wen sie noch im Netz anflirten soll. "Mir gehen langsam auch die Ideen aus, wen man noch anschreiben könnte. Sage ich dir ganz ehrlich. Halb Instagram habe ich schon angeschrieben", erklärte sie dem ehemaligen Prince Charming-Zweiten. Der blaue Verifizierungshaken ist Melody sehr wichtig, weil sie ausschließlich mit prominenten Männern ins Bett will. Mehr will sie über ihre Vorgehensweise aber nicht verraten, da sie anderen Freuen dabei nicht helfen will, ihr die Männer wegzuschnappen.

Des Weiteren teilte Melo mit Dominic eine ganz besondere Sex-Geschichte. "Ich liebe Nicki Minaj und war zum Beispiel auf dem kompletten Deutschland-Teil ihrer Tour dabei, weil ich halt mit ihrem DJ währenddessen was hatte", erinnerte sich die Single-Lady an diese Zeit zurück.

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

