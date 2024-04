Abnehmspritze genommen? Melody Haase wehrt sich gegen Hater

Melody Haase (30) muss sich für ihren Abnehmerfolg rechtfertigen. Die Reality-TV-Bekanntheit hat in den vergangenen Monaten rund 30 Kilo abgenommen. Viele kaufen ihr das nicht ab – aber Melody kann das nicht mehr hören! "Es tut mir echt so leid, das so deutlich zu sagen, aber es wird mir am laufenden Band unterstellt, mir was gespritzt zu haben. [...] Ich schaffe es ohne Hilfe, mir nicht wahllos alles ins Maul zu stopfen. Wenn das so unglaublich für dich ist, fang' bei dir an, nicht bei mir", macht sie in ihrer Instagram-Story deutlich.

Weiter betont die DSDS-Bekanntheit, dass sie das aus eigenen Mitteln und mit Sport geschafft hat – und das einfach aus gesundheitlichen Gründen. "Ich wollte nicht abnehmen, ich wollte meinen Körper gesund versorgen. Mir ein Medikament zu spritzen, was ich medizinisch nicht brauche, wäre das Gegenteil davon", stellt Melody klar und verabschiedet sich, da sie nun Sport treiben würde.

Vor wenigen Tagen hatte sie auf ihrem Social-Media-Profil ein beeindruckendes Video von sich in Unterwäsche geteilt. Im Vergleich zu einem Schnappschuss von sich aus dem Jahr 2022 verdeutlichte sie, wie viel sie bereits abgenommen hat. "Wow, Mega-Leistung, so toll abgenommen zu haben", lobte sie dafür ein Leser unter einem Promiflash-Post.

