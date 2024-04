Melody Haase spricht erstmals über Liebe mit Money Boy!

Melody Haase (30) ist superhappy! Die Reality-TV-Persönlichkeit ist in Money Boy (42) verliebt und jetzt ist es endlich raus. Mit Promiflash spricht sie nun erstmals über die Beziehung. "Wir haben uns gegenseitig [im Netz] gepostet, weil wir so stolz aufeinander sind und das hat dann ein bisschen was losgetreten", erklärt sie etwas schüchtern bei der Europapremiere von "The Fall Guy". Sie habe gar nicht viel über das Posting und die Konsequenzen nachgedacht. "Ich war noch nie öffentlich mit jemandem zusammen und dass ich jemanden der Öffentlichkeit überhaupt zeige, das heißt bei mir schon viel", führt sie dann mit einem breiten Lächeln aus.

Zuvor sei sie sieben Jahre Single gewesen – jetzt macht der Rapper Melody richtig glücklich. Dürfen sich die Fans auf Pärchenauftritte freuen? "Ich habe ihn heute tatsächlich gefragt, ob er mitkommt, aber er hat ja selber superviel zu tun. Er ist jetzt auf Tour, der ist auch bei einem Konzert. Ich glaube, wir würden aber sehr gut zusammen aussehen", plaudert sie Beauty aus. Zu viel wolle sie aber auch nicht verraten – nur einen Punkt will sie noch betonen: "Wir kennen uns auf jeden Fall schon sehr lange. Es kommt nicht so aus dem Nichts, wie die Leute denken."

Vor wenigen Tagen hatten sie und Money Boy Beiträge auf Instagram geteilt, die wilde Spekulationen auslöste. Die Fans waren sich sicher: Er und Melody sind zusammen. Nur kurze Zeit später bestätigte er dies auch kurz und knapp: "Und ich habe die baddest B*tch in the game!" Melody hielt sich zunächst etwas bedeckt – doch jetzt scheint auch sie ihr großes Liebesglück mit der ganzen Welt teilen zu wollen.

