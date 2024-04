Verliebt in Melody Haase: Money Boy bestätigt die Beziehung!

Money Boy (42) ist frisch verliebt – und seine Auserwählte ist ausgerechnet Melody Haase (30)! Der Rapper und das Reality-Sternchen überraschten am vergangenen Freitag ihre Follower in den sozialen Medien mit einer Reihe von süßen Schnappschüssen, die die beiden sehr vertraut zeigen. Schnell wurde spekuliert, was es mit den Fotos des ungleichen Paares auf sich haben könnte. Auf Instagram bestätigt Money Boy jetzt die Gerüchte rund um seinen Beziehungsstatus. Der "Perkys"-Interpret berichtet, er reise derzeit von einem ausverkauften Konzert zum nächsten und fügt fast wie beiläufig hinzu: "Und ich habe die baddest B*tch in the game!"

Auch seine Liebste bezieht nun Stellung im Netz. "Ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht darüber, dass diese Nachricht für euch überraschend ist. In welcher Welt passen wir nicht absolut perfekt zusammen?", wundert sich Melody auf Instagram. Dennoch habe sie viel Zuspruch bekommen. Auch wie respektvoll die Menschen mit ihrer Privatsphäre umgehen, freue die Beauty sehr. "Allerdings hätte jemand durchaus ein paar Fotos von uns machen können, während wir durch die Straßen von Wien flaniert sind, denn ihr versteht einfach nicht, wie verdammt gut wir zusammen aussehen", schwärmt die einstige DSDS-Kandidatin.

Die Fans in den Kommentaren sind begeistert von der Liebe der beiden frisch Verliebten. Es häufen sich liebe Nachrichten und Glückwünsche, die der Wiener fleißig mit verliebten Emojis beantwortet. "Das Power-Paar, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauchte", freut sich ein User auf Instagram mit Melody und Money Boy.

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabb Money Boy und Melody Haase im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Money Boy und Melody als Paar? Damit hätte ich wirklich nie gerechnet... Ich glaube, das passt gut! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de